A Genova il luna park della Foce cambia volto e sabato 1 dicembre, a partire dalle 15, fuochi d’artificio, truccabimbi, clown e trampolieri inaugureranno il rinnovato piazzale Kennedy che si animerà per tutto il periodo natalizio.

Il luna park, che vestirà a festa il quartiere genovese fino al 13 gennaio, vede in campo quest’anno un nuovo e intraprendente team di giovani organizzatori, decisi a dare una svolta a una colonna portante dell’intrattenimento natalizio della Superba.

«Natale nella nostra città è anche Luna Park − spiega Paola Bordilli, assessore al Turismo, al Commercio e all’Artigianato del Comune di Genova − Mi complimento delle tante nuove iniziative messe in campo, segno di una forte volontà di innovarsi e migliorarsi sempre più. Ringrazio poi per aver accolto la mia richiesta di contemplare dei biglietti gratuiti da riservare ai clienti della Fiera di Natale limitrofa di piazza della Vittoria. La sinergia tra le varie realtà operanti sul territorio non può che fare bene alla città, soprattutto in questo Natale 2018».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park mobile più grande d’Europa riporta il Natale in piazzale Kennedy. «Il luna park di Genova – racconta Mattia Gutris del nuovo pool di organizzatori – rappresenta un’eccellenza non solo italiana, ma europea: chiunque lavori nello spettacolo viaggiante sogna di arrivare al Winter Park, una struttura senza eguali in tutto il continente».

135 attrazioni differenti, tra rollercoaster di pura adrenalina e giostre per i più piccoli. Tradizione, ma anche rinnovamento: «Dopo anni di duro lavoro siamo pronti per questa sfida: vogliamo valorizzare al meglio un’attrazione principe dell’intrattenimento italiano, spesso malintesa o non compresa nella sua interezza. In un periodo a dir poco complicato – conclude Gutris – come questo, il luna park può aiutare Genova, e i genovesi, a superare il dolore grazie a momenti di aggregazione, cultura e divertimento».

L’inaugurazione e le promozioni

Si parte sabato 1 dicembre alle 15, con il taglio del nastro in presenza delle autorità, che alza ufficialmente il sipario sul luna park mobile più grande d’Europa. In seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa dai genovesi di ogni età. Poi, alle 22,30, uno spettacolo pirotecnico di 15 minuti, curato dalla Settifirework, chiude la prima giornata. All’entrata del Winter Park sarà montato un arco di una decina di metri, dal quale pioveranno coriandoli e, le prime mille persone che lo varcheranno, riceveranno in regalo un blocchetto con sconti per 100 euro. Il 30 novembre, la nuova squadra di organizzatori regalerà anche venti “Golden Ticket” validi per due persone ciascuno, estratte a sorte tramite Facebook e Instagram del Winter Park Genova. I quaranta fortunati vincitori del Golden Ticket avranno diritto a un giro gratis su ognuna delle attrazioni presenti al Winter Park Genova.

Gli eventi

Dopo l’inaugurazione di sabato, il Winter Park ospita un ricco calendario di eventi. Giovedì 6 dicembre è la Giornata delle donne, con sconti dedicati. Mercoledì 19 dicembre tocca alla Giornata dei nonni, con sconti per i nonni che accompagnano al Winter Park i propri nipoti. Lunedì 24 dicembre si festeggia l’arrivo del Natale, con un Babbo Natale che attraversa il luna park con la slitta. Il lunedì successivo è Capodanno, e il Winter Park accoglie l’anno nuovo con il tradizionale brindisi di mezzanotte, al quale seguono sconti fino alla chiusura. Inoltre, domenica 6 gennaio arriva al luna park la Befana. Previste in calendario, con data ancora in via definizione, una giornata dedicata agli sfollati e ai commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi e un’altra giornata dedicata alle persone con disabilità.

È attiva una convenzione con Radio Babboleo, che quotidianamente mette in palio, attraverso giochi radiofonici, biglietti omaggio per il Winter Park. Agli ascoltatori di Radio Babboleo è inoltre dedicata un’intera giornata (venerdì 14 dicembre), con sconti speciali sulle giostre del luna park per chi mostra in biglietteria l’app di Radio Babboleo. Anche il Museo Internazionale del Cinema Cine Ciak collabora con il Winter Park. Sono inoltre presenti dieci punti food.