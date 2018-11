Il 7 novembre riapre il bando europeo per offrire connettività wifi gratuita per cittadini e visitatori in piazze, edifici pubblici, parchi e così via.

Il bando è rivolto ai Comuni (o enti equivalenti) e prevede sovvenzioni, sotto forma di voucher, del valore di 15 mila euro.

Per farne richiesta i Comuni interessati devono registrarsi sul portale WiFi4EU e inviare la richiesta, che deve essere accompagnata dalla “prova dell’approvazione”, da parte del rappresentante legale del Comune, dalla copia dell’atto di nomina del rappresentante legale e della sua carta d’identità.

Per ogni Paese europeo sono garantiti un minimo di 15 buoni mentre il numero massimo non può superare l’8% del budget complessivo del bando (che è di 42 milioni di euro e consentirà l’erogazione di circa 2.800 voucher).

Molto importante: le domande saranno selezionate in base all’ordine di presentazione. Il bando si aprirà il 7 novembre e resterà aperto fino a 9 novembre.