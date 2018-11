Via Siffredi chiusa per 19 ore, dalle 20 di sabato 17 novembre a domenica 18 alle 15, in entrambe le direzioni.

Un ultimo “sforzo” per arrivare all’apertura del collegamento diretto tra il casello dell’Aeroporto e la strada Guido Rossa, per completare il lotto 10, diventato necessario per dare respiro al traffico su Sestri Ponente dopo il crollo del ponte Morandi. Per posare l’ultima campata che sovrasterà via Siffredi appunto, occorrerà dirottare altrove il traffico veicolare. Stavolta, a differenza della prima chiusura di un mese fa, i treni non subiranno blocchi.

Via della Superba continuerà ad assorbire il transito del traffico pesante in entrambe le direzioni, che nelle giornate di sabato e domenica è comunque molto ridotto rispetto ai giorni feriali.