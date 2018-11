143 medici di medicina generale della Asl 3 genovese (su un totale di circa 500 ) – di cui 112 soci della cooperativa Medicoop Genova e 31 non soci, hanno richiesto la consegna in studio dei vaccini prenotati alla Asl da utilizzare nella attuale campagna di vaccinazione antinfluenzale.

«È la prima volta che i medici di famiglia possono usufruire di un servizio del genere che evita notevoli disagi visto che è operativa una sola e unica sede di distribuzione dei vaccini in zona San Martino, molto lontana per i numerosi medici che operano nel Ponente e in Valpolcevera – spiega Pierclaudio Brasesco, presidente di Medicoop Genova, la cooperativa dei medici di famiglia che ha gestito il servizio – un servizio che si è rilevato tanto più utile per i disagi provocati dalla caduta del Ponte Morandi».

Sono state consegnate dosi di vitamina D, di vaccino contro la polmonite e l’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio)

«Il gradimento dei colleghi è stato altissimo – conferma Brasesco – il servizio è stato offerto gratuitamente ai soci della cooperativa; ai non soci è stato richiesto un contributo di 15 euro. Per il prossimo anno è nostra intenzione trovare sponsorizzazioni che ci consentano di rendere il servizio gratuito per tutti medici di medicina generale della nostra Asl e organizzare al meglio la promozione delle vaccinazioni anche con strumenti informatici e con iniziative di formazione rivolte a tutti medici e alla popolazione, in stretta collaborazione con Asl e Università».