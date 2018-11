Nell’ambito del progetto biblioteche on line, Comune e Città Metropolitana di Genova hanno promosso un servizio innovativo (in fase sperimentale dal 25 ottobre) per l’accesso ai servizi bibliotecari: un catalogo (bi.G.met) di nuova generazione con un’interfaccia semplificata (qui il link), che garantisce fruibilità e accessibilità da ogni tipo di dispositivo, oltre a consentire il reperimento in un solo ambiente dei materiali, cartacei e digitali, posseduti da Comune di Genova, Città Metropolitana e dagli altri 28 Comuni aderenti alla rete.

È sufficiente iscriversi a una biblioteca per fruire del prestito digitale o leggere in streaming i molti nuovi e-book, ascoltare e scaricare musica, film, video con corsi di lingue, quotidiani online e molto altro.

Ogni utente può accedere al proprio “spazio personale” per verificare la sua situazione rispetto ai prestiti in corso, per leggere i messaggi di servizio da parte della biblioteca, per inserire commenti su ogni materiale presente nel catalogo, costruire proprie ricerche e bibliografie. La dimensione social di bi.G.met consente inoltre di creare una comunità di lettori e fruitori di servizi bibliotecari, tra loro interconnessi.

L’interfaccia utente bi.G.met propone anche vetrine interattive di promozione alla lettura in home page con le novità del catalogo per adulti e ragazzi, le novità ebook e i libri più letti. Alla voce “leggere facile”, invece, si possono trovare tutte le opportunità di lettura che il sistema delle biblioteche metropolitane mette a disposizione, in formati alternativi per favorire l’accessibilità alla lettura. Nel catalogo delle biblioteche si trovano anche audiolibri, volumi a caratteri ingranditi e in braille.

Infine, c’è un tutorial dedicato a brevi video o materiali multimediali, curati da esperti del settore. Entro breve sarà disponibile una app georeferenziata, con cui accedere ai servizi bibliotecari in modo interattivo e semplice: una vera biblioteca tascabile e consultabile dai propri dispositivi smartphone e tablet con sistemi iOS e Android.

Venerdì 16 novembre alle 11, nella Sala lignea della biblioteca Berio, si svolgerà un incontro sulla nuova piattaforma bi.G.met, al quale parteciperanno gli assessori comunali Barbara Grosso e Matteo Campora.