Da lunedì 19 novembre inizieranno i lavori sul ponte sul rio Molinassi (via Rollino), a Sestri Ponente. Fino al termine degli interventi, il transito veicolare sarà interdetto e, come si legge in una nota Amt, le linee 51 e GA saranno temporaneamente soppresse. Subirà modifiche di orario la linea 52. Inoltre, contestualmente alle variazioni, sarà istituita una linea bus sostitutiva I32 (Sestri-via Rollino) che effettuerà il seguente percorso:

Direzione monte: via Da Persico (capolinea presso la fermata bus cod. 1771 altezza civico 9), via S. G. Battista, salita Cataldi, via Rollino.

Direzione mare: via Rollino, salita Cataldi, via S.G. Battista, via Costa, piazza Baracca, via C. Menotti, piazza Baracca, via Da Persico (capolinea presso fermata bus cod. 1771 altezza civico 9).

Nelle giornate festive la linea sostitutiva effettuerà anche le consuete corse programmate per il Santuario di N.S. del Gazzo, in sostituzione della linea GA.

Clicca qui per scaricare i nuovi orari