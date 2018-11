Palazzo Fascie Rossi di Sestri Levante diventerà un nuovo punto Fai sul territorio ligure. Mentre sono già in corso di studio numerosi progetti per il 2019, nel punto Fai di Palazzo Fascie Rossi sarà possibile iscriversi alla fondazione, reperire materiale sulle iniziative Fai, ricevere informazioni e comunicazioni riguardo tutte le attività in programma, le aperture dei beni di carattere storico-artistico presenti sul territorio e le iniziative connesse.

«Negli ultimi anni abbiamo lavorato concretamente a percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, anche attraverso l’avvio di collaborazioni con realtà locali e nazionali che hanno consentito di fare riscoprire a noi cittadini e ai turisti importanti pezzi della nostra storia e opere d’arte che rischiavano di essere dimenticate − afferma il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio − Il grande successo di pubblico riscontrato durante le ultime Giornate Fai di Primavera, che hanno visto l’apertura di due beni cittadini normalmente chiusi al pubblico, ha confermato quanto il patrimonio culturale possa rappresentare una integrazione rilevante all’offerta turistica. L’obiettivo oggi è quello di potenziare i percorsi avviati, puntando a esperienze e collaborazioni di eccellenza».

Dichiara Glenda Colannino, capo delegazione Fai Portofino Tigullio: «Ho sempre creduto nell’importanza di stringere collaborazioni con le amministrazioni del territorio, Sestri Levante mancava all’appello e finalmente sarà integrata nella nostra rete. Le convenzioni sono a livello nazionale quindi tutti gli iscritti al Fai potranno entrare al MuSel gratuitamente, questo è molto importante a livello di promozione turistica, con l’utilizzo della App del Fai sarà possibile con un click geolocalizzarsi e scoprire i diversi e numerosi punti d’interesse presenti sul territorio. Spesso dei veri e propri tesori sono conosciuti in altre regioni e sconosciuti a livello locale, dai cittadini stessi, è proprio su questo che vogliamo puntare; fare scoprire le bellezze e i beni del territorio soprattutto da chi il territorio lo vive».

Per celebrare questa nuova collaborazione sabato 1 dicembre alle 16, Palazzo Fascie Rossi apre le sue porte in collaborazione col Gruppo Fai Giovani Portofino Tigullio. Gli iscritti al Fai avranno la possibilità di partecipare a una visita gratuita del MuSel – Museo Archeologico e della Città ospitato a Palazzo Fascie Rossi (Corso Colombo n. 50), guidati dal direttore del Museo che porterà i partecipanti alla scoperta di una delle perle culturali della città dei Due Mari. Durante l’evento è possibile iscriversi al Fai alla quota promozionale di 15 euro per tutti i giovani under 35. Per info: portofino@faigiovani.fondoambiente.it.