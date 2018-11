Borsa di Milano in netto rialzo e maglia rosa europea, spread in forte contrazione: la prospettiva di un’intesa tra il governo di Roma e la commissione europea sulla manovra di bilancio italiana ha incoraggiato gli investitori e spinto l’azionario. Piazza Affari ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 21.103,66 punti (+2,68%) e Ftse Mib a 19.233,45 punti (+2,77%). Per quanto riguarda lo spread Btp-Bund, in chiusura, il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (Isin IT0005340929) e il pari scadenza tedesco si è attestato sui 290 punti base, in netta flessione dai 307 punti della chiusura di venerdìscorso. In netta diminuzione anche il rendimento del decennale italiano benchmark, al 3,27% dal 3,41% di venerdì.

La schiarita tra Roma e Bruxelles e l‘approvazione da parte dei 27 paesi Ue del piano per la Brexit (che ora dovrà passare al vaglio del parlamento britannico) hanno spinto anche le altre principali Borse europee: Il Dax di Francoforte segna+1,4%, il Ftse 100 di Londra +1,3%, il Cac40 di Parigi +1%.

A Piazza Affari brillanti soprattutto le banche, favorite dalla contrazione dello spread. Dei quattro maggiori rialzi sul listino principale tre sono del comparto bancario: Ubi Banca + 6,41%, Unicredit +5,54%, Banco Bpm + 5,39%. In forte ripresa anche Saipem (+10,01%), in scia al rimbalzo del greggio, dopo il crollo della scorsa settimana (+2,72% il Wti a gennaio e +2,99% il Brent). Bene anche Fca (+4,98%),

Sul mercato valutario, dollaro in rialzo a 113,5 sullo yen, invariato l’euro/dollaro a 1,134.