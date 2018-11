Completamento dell’autorimessa, riqualificazione degli spazi interni e nuovo piano per la sicurezza sono gli ambiti d’intervento previsti al Palazzetto dello Sport (via G. Liuzzi) di Santa Margherita Ligure dal progetto esecutivo del 2° lotto 1° stralcio, approvato dalla giunta comunale.

«L’autorimessa – spiega l’assessore ai lavori pubblici Linda Peruggi – sarà un parcheggio a servizio della struttura. Una parte di questa sarà destinata a magazzini e a due nuovi spogliatoi che uniti a quelli già esistenti, che saranno completamente rifatti e adeguati anche per gli atleti con disabilità motorie, daranno una migliore accoglienza agli atleti e alle società».

Anche gli spogliatoi degli arbitri saranno rivisti così come i locali adibiti a direzione e segreteria. Saranno messi in atto alcuni accorgimenti sugli spalti per aumentarne la capienza. Sono stati previsti adeguamenti finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento delle vie d’esodo in caso di incendio prevedendo ridefinizione e adeguamento dei percorsi di accesso ed esodo, l’inserimento di una piattaforma elevatrice che dallo spogliatoio atleti disabili arriva al piano di gioco e di due scale di emergenza sui fianchi dell’edificio, con l’apertura delle relative porte di uscita di sicurezza.

«Il Palazzetto dello Sport – conclude Peruggi – è una struttura problematica; gli interventi necessari alla sua complessiva riqualificazione, che in parte abbiamo già eseguito, sono tanti e onerosi. Per questo abbiamo diviso i lavori in lotti. Questo stralcio è molto importante per la riqualificazione degli spazi e per la sicurezza ed è finanziato per 980 mila euro, con avanzo di amministrazione».

I lavori cominceranno nel 2019.