La giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Liguria e ministero allo Sviluppo economico per il cofinanziamento del progetto Step (Smart education platform), di Ett spa, capofila dell’associazione temporanea di imprese con BC service europe srl e Aitek spa.

Il progetto, il cui costo complessivo previsto per la realizzazione è di oltre 5,2 milioni di euro, sarà cofinanziato dal Mise con 2,1 milioni di euro e, per il 5% dell’importo complessivo, dalla Regione Liguria con 264mila euro di fondi Por Fesr 2014-2020.

«Grazie all’attivazione dei fondi sull’asse Ricerca e innovazione – spiega l’assessore – Regione Liguria partecipa alla realizzazione di un progetto che avrà ricadute dal punto di vista occupazionale sulla Liguria e su Genova in particolare. Ett, insieme alle due società partner, svilupperà una piattaforma di creazione e fruizione di contenuti didattici innovativi nelle sedi produttive genovesi. La piattaforma consentirà di fare didattica attraverso la realtà “aumentata”, in 3D, con applicazioni molto interessanti, come la formazione negli ambiti della gestione delle emergenze».

Step rientra nei progetti della strategia regionale di specializzazione intelligente dell’asse 1 ricerca e innovazione Por Fesr e segue il “Lighthouse Plant” di Ansaldo Energia e Galileo Ground Segment Public Regulated Service di Leonardo.