Anche sul sito del Comune di Rapallo è stata predisposta una sezione apposita dove reperire tutta la modulistica e le relative istruzioni di compilazione per la segnalazione dei danni conseguenti alla forte mareggiata del 29 ottobre.

Per quanto riguarda i privati, ma anche associazioni, fondazioni, enti religiosi e persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale, ecco il link.

La documentazione può essere presentata via Pec (posta elettronica certificata) o via cartacea. In quest’ultimo caso la consegna va fatta all’ufficio protocollo del Comune di Rapallo al piano terra del Municipio in piazza delle Nazioni 4, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00.

L’indirizzo della Pec è protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it. L’oggetto deve essere: segnalazioni danni privati 29/10/2018 – Cognome e nome del soggetto che presenta la segnalazione. Il mittente deve essere il cognome e nome.

Per qualsiasi informazione è disponibile l’Urp (Ufficio relazioni col pubblico) all’ingresso del Municipio di Piazza delle Nazioni 4. Orario di apertura: da lunedì al sabato 8.45 – 12 e risponde al numero di telefono: 0185 680207.

Per quanto riguarda le aziende è possibile scaricare la modulistica, che però non va presentata al Comune di Rapallo ma dev’essere presentata esclusivamente alla Camera di Commercio competente per territorio. Qui il link.

Non da sottovalutare le tempistiche: entro 30 giorni dal 29 ottobre.