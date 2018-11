Trarre vantaggi della registrazione di un marchio d’impresa, valorizzare il proprio brand, districarsi nel mare magnum del web. A questi e altri dubbi ricorrenti sulla proprietà intellettuale risponderanno 11 professionisti genovesi (e non solo), messi in rete dalla Camera di commercio di Genova in una serie di incontri rivolti alle imprese.

I professionisti che hanno aderito all’iniziativa camerale sono gli avvocati Elena Bassoli, Aldo Bruzzone, Gilberto Cavagna, Giulio Gras, Piergiovanni Junca, Serena Picardi e i consulenti in proprietà industriale Andrea Arecco, Daniela Barlocco, Filippo Ferroni, Giorgio Karaghiosoff ed Elisabetta Lisa.

Con quattro “pillole” di mezz’ora per approfondire le diverse tematiche, le imprese potranno interagire con sei avvocati e cinque consulenti in proprietà industriale e ricevere supporto e chiarimenti in un clima del tutto confidenziale: la formula è quella della colazione o dell’aperitivo, a seconda dell’orario. «Abbiamo lanciato la call quest’estate e la risposta dei professionisti è stata positiva − spiega Paola Carbone, responsabile Settore Innovazione della Camera di commercio genovese – L’ente camerale si rende disponibile a creare una serie di momenti di scambio tra professionisti: quello che dovrebbe emergere è un approfondimento qualitativamente migliore rispetto alla consulenza del singolo. Crediamo molto nel concetto di rete». Una rete che sarà fisica, grazie al reale gruppo di professionisti a confronto, ma anche virtuale: domande e risposte saranno raccolte in un’apposita pagina web del sito della Camera di commercio.

La prima pillola del Network per la proprietà intellettuale si terrà martedì 20 novembre, alle 8,15, con il tema “Marchio d’impresa: quali vantaggi?”, a cura della consulente Daniela Barlocco. Sarà poi la volta di “Marchi e nomi a dominio sul web”, argomento trattato dall’avvocato Elena Bassoli giovedì 22 novembre alle 17,45. Si proseguirà martedì 27 novembre, alle 8,15, con una mezz’ora dedicata a “Come valorizzare brand e marchio di impresa”, a cura del consulente Filippo Ferroni. Infine, “Franchising e licensing”, tenuto da Gilberto Cavagna, avvocato: l’incontro sarà giovedì 29 novembre alle 17,45.

«Questi quattro appuntamenti sono solo il primo step di un percorso che proseguirà anche nel 2019», ricorda Carbone.