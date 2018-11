A vincere il quattordicesimo Premio per esperienze innovative di partnership sociali organizzato da Celivo e Confindustria Genova, che per il primo anno prevede la partecipazione anche degli Enti di Terzo Settore, è stato il progetto Orti-Colture, che ha battuto la concorrenza di altre 7 partnership.

Il vincitore è stato scelto dal Comitato paritetico composto da rappresentanti del Celivo e Confindustria. Il progetto Orti-culture ha l’obiettivo di parlare, attraverso l’orto e i

suoi prodotti, dell’incontro tra culture del cibo, dei paesi, di zone diverse della città.

Realizzato dal partenariato tra Consorzio Agorà, Società Cooperativa Sociale e la

ditta Francesco Panarello Biscotti e Panettoni spa.

Orti-culture si sviluppa su due filoni: agricoltura sociale e corretta alimentazione. Il progetto prevede l’utilizzo di terreni prospicienti e di proprietà del sito produttivo della Francesco Panarello e l’esperienza in campo educativo del Consorzio Agorà.

Prevista la ripulitura e il riordino del terreno messo a disposizione dalla ditta

Panarello e la realizzazione di orti urbani strettamente collegati alla narrazione di

esperienze e tradizioni. Il Consorzio Agorà, attraverso i suoi educatori, realizza nel terreno gli orti coinvolgendo i ragazzi ospiti delle Comunità educative di accoglienza (Cea), delle

comunità Territoriali (Cet), dei Centri di educazione al lavoro e dei Centri di Accoglienza

Straordinaria (Cas) gestite dal Consorzio.

I prodotti realizzati negli orti sono utilizzati dalle mense dei centri a cui appartengono i

ragazzi così da valorizzare, nella fatica della produzione, il prodotto finale e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

Durante il ciclo di produzione si sviluppa l’attività di narrazione del territorio e di quello di

origine dei ragazzi, della trasformazione del cibo, della convivialità nel consumarlo e

dell’educazione alla salute alla corretta alimentazione.

Beppe Costa, vicepresidente di Confindustria Genova con delega al Turismo e alla

Cultura ha consegnato il premio di mille euro ai rappresentanti del Consorzio Agorà; tutti i

vincitori hanno ricevuto una pergamena commemorativa realizzata a mano e offerta da

Curiositas.

«Crediamo molto in questa iniziativa che da anni portiamo avanti con il Celivo e confermiamo la nostra intenzione a proseguire l’esperienza del Premio di Partnership Sociali anche in futuro», conferma Costa.

«Da oltre 20 anni la nostra organizzazione è impegnata nel costruire reti per la valorizzazione dei territori: questo progetto ne è una conferma», commenta Rosana Cavalli, presidente del Consorzio Agorà.