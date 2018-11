Grazie all’Accordo nazionale sostenuto proprio dalla Liguria, anche grazie alla mobilitazione del sindacato lavoratori della comunicazione Cgil, Poste assumerà a tempo indeterminato 102 lavoratori che da anni sono precari in Poste: 52 a Genova, 21 a Savona, 17 a Imperia e 12 alla Spezia.

Si sblocca il turnover dopo decenni di blocco delle assunzioni.

Il sindacato annuncia che continuerà la lotta contro il precariato alle Poste, cercando di proseguire le trattative per accelerare e incrementare il processo per le assunzioni nel 2019 e 2020, e per gli anni successivi, diminuire i mesi di lavoro necessari per l’inserimento nelle graduatorie e aumentare la percentuale di copertura rispetto ai pensionamenti e all’utilizzo del bacino di questi precari anche per il personale addetto agli sportelli.