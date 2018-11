Prosegue l’espansione degli armadietti di Poste Italiane, utilizzabili per spedire e ritirare pacchi fino a 15 kg in punti di raccolta in attività commerciali convenzionate.

Collocati in diversi punti delle città, principalmente nei distributori di carburante su strade a forte traffico o in centri commerciali, i “Locker” offrono un servizio non stop 24 ore su 24, fino a 7 giorni su 7. Nei collect point invece, accessibili almeno 6 giorni su 7, il cliente potrà invece avvalersi dell’assistenza del personale.

L’altra opzione, il “Click & Collect” Il cliente può decidere la consegna presso un indirizzo differente dal proprio domicilio e scegliere di ritirare il proprio acquisto online presso il Punto Poste più vicino o più comodo. Poste Italiane prende in carico la spedizione ordinata online e la deposita presso il Punto Poste scelto dal cliente che la ritirerà utilizzando un apposito codice ricevuto tramite sms e/o e-mail.

La rete PuntoPoste conta 299 Locker distribuiti sul territorio nazionale e si estenderà a 350 lockers e 200 collect point entro la fine del 2018, fino ad arrivare, entro il 2020, a 420 locker e circa 5.000 collect point.

L’elenco completo e in continuo aggiornamento è disponibile qui.

Per quanto riguarda la Liguria, per ora sono sette i punti a Genova: la stazione di servizio Total Erg di via San Quirico 1/a; la stazione di servizio Total di via Cantore 24/r; il Carrefour di via San Martino 57/r; il Carrefour di via Casaregis 26/a; la stazione di servizio Total di via Cornigliano 189/r; due i kipoint: la stazione ferroviaria di Brignole e la stazione ferroviaria di Principe. Nello spezzino sono tre i locker point: il car wash Quick Quack in via delle Pianazze; il distributore Total Erg di viale Italia 297; la stazione di servizio Total Erg al Centro Luna di via Variante Cisa 40. Uno il locker in provincia di Imperia: la stazione di servizio Total Erg di corso Matuzia 58.