I biglietti gratuiti sono stati praticamente polverizzati. In poco tempo, tanto che gli organizzatori hanno deciso di riaprire le prenotazioni in orari originariamente non previsti.

Tutti in fila per visitare la portaerei Cavour, l’ammiraglia della Marina Militare, che sarà a Genova dal 7 al 15 novembre, ormeggiata a Ponte Doria.

Il gioiello della tecnologia italiana, costruito da Fincantieri nei cantieri di Riva Trigoso, sarà disponibile per le visite a bordo dal 9 al 12 novembre. Questi gli orari completi:

9 – 10 – 12 novembre

9.00 – 9.30 – 10 – 10.30 – 11 – 11.30 – 12 – 14. 30 – 15 – 15.30 – 16- 16.30 – 17 – 17.30

Domenica 11 novembre: 14. 30 – 15 – 15.30 – 16 – 16.30 – 17 – 17.30.

Questi orari si riferiscono all’appuntamento al punto di accoglienza: hall del centro commerciale Terminal Traghetti, piazzale dei Traghetti Iqbal Masih nei pressi del gazebo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Una navetta bus Amt trasporterà i gruppi di visitatori dal Terminal Traghetti sino alla nave.

Occorre portare un documento di riconoscimento; non sarà possibile scattare foto o effettuare riprese video nella zona portuale e sulla nave; presentarsi puntuali all’orario prescelto e seguire gli accompagnatori.

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri forniranno supporto per l’accoglienza, il controllo delle prenotazioni e l’affidamento dei visitatori al personale della Marina Militare per il percorso interno alla nave.

Qui tutto quello che c’è da sapere. E qui il link per prenotarsi.