«Per Natale potremo contare sull’apertura del lotto 10, cioè il collegamento diretto tra i due caselli autostradali, senza passare in città. Saranno aperte via Perlasca, corso Perrone e via Trenta Giugno. C’è già via della Superba. E poi iniziamo a demolire il ponte. Abbiamo un discreto pacchetto di risultati da presentare alla città». Lo ha detto oggi il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine della seconda giornata di conferenze della Genova Smart Week 2018.

Secondo il sindaco, «saranno necessarie almeno due settimane per demolire il cavalletto della pila 9 di ponte Morandi», il grosso basamento di calcestruzzo che interrompe via

Perlasca. «Stiamo lavorando per aprire corso Perrone venerdì sera e stiamo intervenendo sulle macerie della pila 9».