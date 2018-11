«Si sta molto dibattendo sulle colpe, molto sulle ansie e poco sui tempi. Io sono laico, penso che si sta lavorando molto a ricercare le colpe, e che la politica sia trovare soluzioni non colpe. Il compito di individuare le colpe lasciamolo alla magistratura, il problema è in quanto tempo fare il ponte, non trovare le colpe e dare in pasto all’opinione pubblica il colpevole. Il problema morale di questo governo è fare il ponte quanto prima non individuare le colpe degli altri». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, oggi a Genova, rispondendo alla domanda di un giornalista sull’eventualità che Autostrade per l’Italia partecipi alla costruzione del nuovo viadotto sul Polvevera