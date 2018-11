Stipendio di novembre in ritardo per i dipendenti di Piaggio Aerospace. Lo comunica la società, precisando che il “lieve ritardo” si deve a motivi tecnici collegati alla richiesta di amministrazione controllata depositata dal cda il 22 novembre scorso.

«Il ritardo – dichiara il segretario generale Fim Liguria, Alessandro Vella, a Liguria Business Journal – si deve al fatto che con la richiesta di amministrazione controllata l’amministratore delegato della Piaggio non ha più il potere di firma. Ma è intollerabile che la società lo abbia comunicato ai lavoratori senza avvertire le organizzazioni sindacali. Questo mentre dovrebbe iniziare tra poco, all’Unione industriali di Savona, un incontro tra sindacati e società. È un atteggiamento, quello della Piaggio, che aggiunge tensione in un momento non facile».