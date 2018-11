La nomina del commissario di Piaggio Aerospace potrebbe arrivare lunedì 3 dicembre: lo ha comunicato il ministro Luigi Di Maio al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che questa mattina ha preso parte insieme al sindaco di Genova Marco Bucci e al prefetto di Genova Fiamma Spena a un incontro con le delegazioni sindacali di Piaggio Aerospace, ribadendo la loro solidarietà ai lavoratori per la situazione venutasi a creare per il mancato pagamento degli stipendi.

Di Maio ha assicurato le procedure più celeri per la nomina del commissario. «Occorre inoltre − ha detto Toti − un chiaro pronunciamento del Mise e del governo circa la volontà di sostenere gli investimenti strategici di un gruppo che è patrimonio industriale e tecnologico del Paese. Le istituzioni sono al fianco dei lavoratori in questa vertenza e le delegazioni sindacali sono già state convocate per lunedì in Regione per un nuovo confronto sulla situazione».