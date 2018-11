Entro la prima settimana di dicembre sarà convocata una nuova riunione al ministero dello Sviluppo economico. È la decisione presa oggi al termine dell’incontro sulla vertenza Piaggio Aerospace nella sede del Mise, alla quale erano presenti, per il governo, il sottosegretario Davide Crippa, l’ad di Piaggio Renato Vaghi e i rappresentanti sindacali.

Come spiega una nota Uil, “è stata espressa da tutti preoccupazione sulla mancanza di indicazioni chiare a riguardo dell’approvazione e del finanziamento del programma P1hh e sul mantenimento dell’unità dell’azienda. Alla fine è stata illustrata la posizione del governo: Piaggio viene considerata asset strategico e si sta lavorando a un assetto societario solido. La situazione è considerata critica, ma ci sono interlocuzioni in corso tra il governo italiano e la proprietà con tempistiche concordate“.

Per quello che riguarda il finanziamento dei 766 milioni, “è considerato solo una parte dei temi da affrontare: verranno messi in campo tutti gli strumenti per trovare una soluzione e, appena questa sarà definita, verrà convocato nuovamente il tavolo al Mise, si pensa entro la fine della prima settimana di dicembre. Il governo ha chiesto a tutte le parti presenti oggi di prendere in questo momento decisioni unilaterali”.