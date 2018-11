L’assemblea dei lavoratori della Piaggio Aerospace di Villanova d’ Albenga ha proclamato uno sciopero di 8 ore per lunedì 26 novembre con corteo a Savona. L’ appuntamento è in piazza Brandale alle 9, poi il corteo si dirigerà verso la prefettura per un incontro nel corso del quale si chiederanno garanzie per la convocazione di un incontro con il Ministro Luigi Di Maio.

Sciopero e corteo fanno seguito decisione della proprietà di chiedere al ministero il percorso dell’ amministrazione straordinaria, dopo solo 48 ore dall’ incontro al Mise.