Segnali positivi per il trimestre finale dell’anno da Excelsior, l’indagine del sistema camerale sui programmi occupazionali delle imprese: fra ottobre e dicembre 2018 sono previste, in provincia di Genova, 12.730 entrate nel mondo del lavoro, 800 in più rispetto alle 11.930 dello stesso periodo del 2017.

Di queste new entry, 4.860 sono previste in ottobre, anche queste in aumento rispetto alle 4.770 del 2017. Il 43% delle opportunità di lavoro vengono dall’area produzione di beni ed erogazione del servizio, seguita dall’area commerciale e di vendita con il 19,5%. Quanto al settore, il 75% delle entrate si concentreranno nel settore dei servizi. Per l’84% si tratterebbe di lavoratori dipendenti, il rimanente 16% di lavoratori non alle dipendenze. Nel 56% dei casi si tratta di contratti a tempo determinato.

Le imprese che prevedono di assumere sono il 17% del totale, mentre il 35% continua a lamentare difficoltà nel trovare i profili professionali richiesti, in particolare operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche, tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione e operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settore (circa 700 figure di difficile reperimento).

A livello di istruzione, nel mese di ottobre le richieste si concentrano soprattutto su figure che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore (39%), seguite dalla qualifica o diploma professionale (28%). La laurea è richiesta solo nel 15% dei casi.

