Sospensione delle tasse e blocco dei mutui per le imprese liguri colpite dal maltempo che hanno interrotto la loro attività. Lo ha chiesto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Portofino, Rapallo, Santa Margherita e Zoagli per verificare i danni del maltempo e le soluzioni più idonee per ripristinare al più presto le condizioni di vivibilità, dopo la mareggiata che ha colpito tutta la Liguria e in particolare il Tigullio.

Al sopralluogo, compiuto su un mezzo della Guardia Costiere sono intervenuti anche l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e i tecnici del dipartimento regionale della Protezione civile. In attesa della risposta del governo alla richiesta dello stato di emergenza avanzata da Regione Liguria, prevista la prossima settimana, continuano i sopralluoghi per la verifica dei danni su tutto il territorio e per lunedì 5 novembre è in calendario un nuovo incontro in prefettura tra Toti e i sindaci del Tigullio e dell’entroterra.