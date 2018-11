Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione e il consolidamento della strada che da Portofino paese arriva fino a Portofino vetta, collegandosi all’Aurelia, e dureranno una ventina di gioni. Sarà il genio militare a realizzare i quasi 2 km necessari per togliere dall’isolamento i residenti e consentire il passaggio delle merci.

«In venti giorni contiamo di realizzare questa strada – precisa l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – in attesa che la Città metropolitana realizzi il progetto della strada tra Paraggi e Portofino, che faremo il possibile per rendere agibile quanto prima. Questo borgo va sostenuto con lavori rapidi, lavorando in fretta e bene».