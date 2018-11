Dopo alcuni giorni di variabilità, torna l’allerta gialla per temporali sulla Liguria, emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione civile regionale. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte:

Zone A e D dalle 8 alle 19 di domani, martedì 6 novembre. Zona B dalle 8 alle 21 di domani. Zone C ed E dalle 8 alle 24 di domani. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi delle diverse zone. Nessuna criticità sui bacini grandi.

La situazione meteorologica

Dalle prossime ore si avvicinerà alla Liguria un vasto sistema frontale, attualmente sulla penisola iberica. A precederlo un flusso umido da Sud Est che, dalla mattinata di domani, darà origine alla cosiddetta fase pre-frontale. Il passaggio del sistema vero e proprio è atteso in giornata con piogge e fenomeni temporaleschi in trasferimento da Ponente verso Levante. Per domani attesi anche venti forti meridionali con raffiche di burrasca sui rilievi e i capi esposti.

Le previsioni

Lunedì 5 novembre: un nuovo vasto fronte freddo si approssima dalla Penisola Iberica favorendo un persistente flusso umido da Est-Sud-Est. Nel corso della giornata piogge diffuse in estensione da Ponente verso Levante. L’intensità dei fenomeni risulterà generalmente debole o localmente moderata su A e D e parte occidentale di B, piogge sparse e intermittenti altrove; su A e D i fenomeni risulteranno più persistenti, con cumulate significative a fine giornata. Possibili isolati rovesci o temporali forti su A,B e D.

Martedì 6 novembre: il sistema frontale transita rapidamente da Ponente verso Levante favorendo una progressiva intensificazione delle precipitazioni su buona parte della regione. Si prefigurano piogge di intensità fino a moderata con cumulate significative su D, B, C ed E. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree a partire dalla mattinata. Venti forti da Sud-Est, su B, C e D sui 50-60 km/h raffiche fino a burrasca fino a 70-80 km/h, specie sui rilievi e sui capi più esposti.

Mercoledì 7 novembre: non sono attesi fenomeni di rilievo