Olio, vini e altri prodotti dell’agroalimentare ligure saranno presenti il 17 e 18 novembre a Reggio Calabria, alla Torre Nervi, dove si terrà la prima edizione di Città Italia, rassegna semestrale itinerante di carattere enogastronomico, culturale, artistico e fieristico.

La Liguria sarà una delle regioni protagoniste della rassegna di Reggio Calabria insieme a Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. Un centinaio gli espositori che prenderanno parte all’evento, organizzato dall’”Accademia delle imprese europea”.

L’Accademia ha come mission la promozione dell’identità territoriale delle regioni italiane sia attraverso il progetto Cesp. (Centro espositivo sviluppo promozione) per la realizzazione del marchio d’area e delle denominazioni comunali d’origine, sia facendo rete e utilizzando lo strumento del marketing come cooperazione.

«Città Italia – spiega Milo Durante, direttore generale dell’Accademia imprese europea – coinvolge tutte le realtà associative e produttive che hanno come mission lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, le sue eccellenze e le identità territoriali. Noi intendiamo mantenere inalterato da un’edizione all’altra il livello dell’evento con la massima attenzione alla qualità dei prodotti».