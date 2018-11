Dopo il successo ottenuto dalla prima bottiglia impreziosita dai Pulcinella di Emanuele Luzzati, Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio, la più grande azienda produttrice di latte fresco in Liguria, presenta una nuova bottiglia in vetro con i disegni di Enrico Macchiavello.

L’artista Enrico Macchiavello, 44 anni, genovese, è illustratore, autore di fumetto e di cinema d’animazione e vanta incursioni nel mondo della pubblicità e del merchandising. Se i più grandi ricorderanno gli spot della birra Ceres, ai più piccoli non sarà certo sfuggita la collezione delle carte Skifidol, Quest’anno inoltre ha firmato la sua prima graphic novel “Ragazzino va all’interno” per Grrrz Comic Art Books.

Si tratta di una bottiglia esclusiva, in edizione limitata, serigrafata con i disegni del celebre fumettista e in distribuzione per circa un mese, in un numero limitato di 30 mila pezzi, a partire da novembre 2018, in tutti i 2.500 punti vendita liguri quotidianamente serviti da Latte Tigullio.

La sua particolarità sta nell’ospitare disegni originali dei personaggi di Macchiavello che vengono ripetuti in un susseguirsi interminabile di posizioni di degustazione di latte, elemento centrale del soggetto.

La bottiglia in vetro da 750 ml, prodotta da O-I con decorazione realizzata da VDGlass, ha ricevuto nel 1998 l’Oscar dell’Imballaggio, il concorso organizzato dall’Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con la Scuola del Design del Politecnico di Milano per le migliori confezioni in distribuzione.

L’artista, che ha anche firmato la campagna pubblicitaria che accompagnerà il lancio del prodotto, insieme a iniziative sul territorio, incontrerà il pubblico in alcuni punti vendita e firmerà di persona le bottiglie di vetro.

Calendario incontri con Enrico Macchiavello Lunedì 12 novembre, Gelateria Gelatina (via Garibaldi 20r Genova) – 16,30-18,30

Giovedì 15 novembre, Supermercato Gailli (via Trebisonda 56c, Genova) – 10,30-12,30

Sabato 17 novembre, Ipercoop (via Romairone 10, Genova) – 10,30-12,30

Sabato 24 novembre, Bottega Parla come Mangi (via Mazzini 44, Rapallo) – 10,30-12,30

Venerdì 30 novembre, Basko (corso IV Novembre 151, San Salvatore) – 10,30-12,30

Venerdì 30 novembre, ristorante da U Giancu (via San Massimo 78, Rapallo) dalle 20

La collaborazione con l’artista, iniziata con la realizzazione del calendario 2018, si inserisce all’interno del progetto che ha visto negli anni Latte Tigullio crescere e legarsi alle migliori espressioni artistiche del territorio, tra cui importanti e famose firme dei maestri d’arte liguri (di nascita o di attività) del calibro di Emanuele Luzzati, Flavio Costantini o Francesco Musante.

Da oltre 60 anni, il Centro Latte Rapallo, che attualmente distribuisce sul mercato 14 linee di prodotto, per un totale di circa 100 referenze, è l’azienda ligure leader nella produzione e distribuzione di latte, derivati e alimenti freschi come latte fresco, latte a lunga conservazione (UHT), panna, burro, yogurt, budini, uova, formaggi, insalate fresche, pasta fresca, pesto e bevande vegetali quali Soia, Riso e Avena. Per un volume totale di prodotto commercializzato all’anno di 15 milioni litri/kg e un fatturato 2017 di 23,5 milioni di euro, 45 dipendenti e 55 automezzi refrigerati per garantire la distribuzione rispettando la catena del freddo.