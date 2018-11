Martedì 20 novembre chi entrerà in una delle 64 farmacie liguri (di cui 21 a Genova), aderenti all’iniziativa “In Farmacia per i bambini” della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia onlus, potrà donare farmaci pediatrici da banco, prodotti baby-care, alimenti per l’infanzia che verranno utilizzati per assistere bambini in difficoltà nella regione.

L’iniziativa, presentata questa mattina nella sede del Comune di Genova, si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia ed è patrocinato, tra gli altri, da Federfarma, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine dei farmacisti.

A rendere possibile la raccolta dei medicinali a Genova, è la collaborazione di circa 40 volontari, provenienti da diverse realtà, tra enti, cittadini e aziende dislocate sul territorio, tra cui anche Marina Militare e Aeronautica Militare.

Parteciperanno all’iniziativa oltre 1.700 farmacie in tutta Italia (consulta l’elenco completo su www.nph-italia.org), alle quali sono abbinati circa 100 volontari che aiuteranno nella raccolta.

Nel 2017, secondo i dati Istat, l’incidenza della povertà assoluta fra i minori permane elevata e pari al 12,1%, più di 1 su 10 (1 milione 208 mila). Il dato sale al 20,9% tra le famiglie con 3 o più figli minori. Risultano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti, in cui vivono 5 milioni e 58 mila individui. Rispetto al 2016 la povertà assoluta cresce in termini sia di famiglie sia di individui.

I prodotti pediatrici saranno donati a 24 enti in tutta la Liguria, di cui 8 nella città di Genova e 4 in Provincia. Rispetto al 2017, si evidenzia una escalation di adesioni all’iniziativa, con particolare riferimento alla provincia della Spezia. Nonché una maggiore capillarità su tutto il territorio regionale. A livello nazionale la raccolta verrà donata a oltre 530 tra case famiglia ed enti e, in parte, all’ospedale pediatrico Nph Saint Damien che assiste 80 mila minori l’anno ad Haiti.

«Siamo onorati di aderire alla Campagna di sensibilizzazione In Farmacia per i bambini della Fondazione Francesca Rava, soprattutto in un momento così delicato per la città di Genova – dichiara Edoardo Schenardi, segretario Federfarma Genova – Nonostante le tante difficoltà, non manca un grande spirito di solidarietà. Lo si evince anche dall’impegno delle nostre farmacie che sostengono le famiglie in difficoltà e difendono il diritto alla salute dei bambini, aderendo a questa importante iniziativa».