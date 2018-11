La Liguria è la regione italiana in cui si percorrono meno km annui, 9.944, contro una media nazionale di 12.240 km, ed è anche la regione in cui l’auto è utilizzata meno: soli 252 giorni l’anno rispetto ai 287 giorni medi del resto della penisola. I liguri trascorrono in media un’ora e 22 minuti l’anno al volante, percorrendo una media di 39 km al giorno a una velocità media di 29,1 km/h, in linea con quella nazionale (29,5 km/h).

È quanto emerge dall’Osservatorio UnipolSai sulle abitudini al volante degli italiani nel 2017, realizzato in seguito all’analisi dei dati di circa 3,5 milioni di automobilisti assicurati UnipolSai che installano la scatola nera Unibox sulla propria autovettura.

In occasione della quinta edizione dell’Osservatorio, UnipolSai ha confrontato i dati del 2013 con quelli del 2017 per individuare su un ampio periodo di tempo, le variazioni dei trend e delle abitudini degli italiani e dei liguri al volante in un arco temporale caratterizzato dalla ripresa economica.

Dallo studio emerge che negli ultimi 5 anni in Liguria è cambiato il modo di utilizzare l’auto: la si usa più frequentemente (in media 4 giorni in più), ma per percorrere tratti più brevi. «Rispetto al 2013 è diminuita la qualità complessiva dell’esperienza di guida per i liguri: si trascorrono tre minuti al giorno in più in auto e la velocità media è diminuita di 4 km/h e la spiegazione è da ricercarsi nell’incremento del traffico o in criticità legate alla viabilità», spiega Enrico San Pietro, condirettore generale Assicurativo UnipolSai.

Genova e Imperia sono le province in cui si utilizza meno l’auto (rispettivamente 242 e 245 giorni) e in cui si percorrono meno km annui al volante (rispettivamente 9.630 e 9.670 km). La Spezia, oltre a essere la provincia ligure in cui l’auto è maggiormente utilizzata (277 giorni), è anche quella in cui si percorrono più km (10.607 all’anno), circa mille in più rispetto a Genova.

Il sabato è il giorno in cui i liguri si spostano maggiormente in auto. La Liguria è l’unica regione italiana in cui l’auto è utilizzata di più il sabato anziché il venerdì. Imperia con il 4,3% dei km complessivi percorsi durante la notte si aggiudica il titolo di città più “nottambula”, mentre a Savona si tende a usare meno l’auto tra mezzanotte e le 6 del mattino (3,9% dei km totali).