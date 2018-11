Novità nel top management del Gruppo Banca Carige. Maurizio Zancanaro è stato nominato responsabile Wealth Management del gruppo e amministratore delegato di Banca Cesare Ponti, mentre Patrizia Giuliani è la nuova responsabile delle Risorse Umane. I due nuovi manager entreranno nel gruppo con decorrenza, rispettivamente, dal 6 novembre 2018 e dal 26 novembre 2018.

Zancanaro approda in Carige dopo essere stato alla guida, sin dalla sua fondazione e per circa 20 anni, prima come direttore generale e poi come amministratore delegato di Banca Aletti, portandola a essere una realtà tra le più importanti in Italia nel settore del Wealth Management dando vita, inoltre, come presidente, alle attività di Aletti Fiduciaria/Trust e Aletti Suisse. Precedentemente, Zancanaro ha ricoperto incarichi in Deutsche Bank, sia nel Corporate sia nel Private Banking, e ha iniziato la sua carriera nel Credito Italiano. Zancanaro ha ricoperto, inoltre, il ruolo di presidente dell’Aipb (Associazione Italiana Private Banking). «Credo nell’altissimo livello manageriale dei nuovi vertici e nella possibilità di potenziare il Wealth Management − afferma Zancanaro − sia con la boutique Cesare Ponti, sia sfruttando le sinergie con il Corporate Banking. Credo, inoltre, che il gruppo potrà essere il partner ideale per i clienti e i banker che ritengono prioritari la qualità e la flessibilità del livello di servizio».

Patrizia Giuliani si unisce al Gruppo Carige assumendo la responsabilità delle Risorse Umane. Il Gruppo si avvale oggi di oltre quattromila risorse articolate tra le tre realtà di business. Giuliani approda in Carige dopo aver ricoperto, da ultimo, il ruolo di responsabile della direzione Risorse Umane Italia per circa undici anni in Ubs, dove ha supportato lo sviluppo e la crescita delle tre divisioni della banca in Italia. Precedentemente ha avuto la responsabilità della direzione risorse umane in Italia di Calyon (Gruppo Credit Agricole), Lucent Technologies Italia e Ingram Micro Italia. Unisce quindi, la conoscenza del mondo della tecnologia e delle telecomunicazioni a quello dei servizi finanziari, e durante le sue esperienze professionali ha gestito anche iniziative di cambiamento culturale e organizzativo. «Sono pronta e motivata per dare nuova linfa al rapporto di totale collaborazione tra tutte le risorse − dichiara Patrizia Giuliani − per valorizzare al meglio le elevate professionalità presenti, elemento chiave nel piano di rilancio dell’Istituto».

Fabio Innocenzi, amministratore delegato di Carige ha dichiarato: «L’arrivo di Zancanaro e Giuliani, figure con un track record di assoluto prim’ordine, testimonia l’elevata attrattività che il Gruppo Carige ha sul mercato e l’obiettivo di tornare a crescere. Le due nomine, inoltre, vogliono sottolineare la centralità della gestione del risparmio e delle risorse umane nella futura evoluzione del Gruppo».