Il secondo ciclo degli AperiPID e PIDcaffè della Camera di Commercio di Genova è cominciato con la cybersecurity il 19 novembre in versione aperitivo e verrà replicato il 21 novembre alle 8,15 per una colazione tecnologica.

La formula è la stessa dell’edizione primaverile: brevi appuntamenti di mezz’ora tenuti da esperti del settore per avvicinarsi alle tecnologie per la digitalizzazione del lavoro del piano Impresa 4.0.

Dopo la sicurezza sul web, si continua con i robot collaborativi (26 novembre alle 17,45 e 28 novembre alle 8,15), ormai al centro del dibattito culturale da diversi anni e in grado di svolgere mansioni ogni giorno più complesse, per passare alla simulazione (3 dicembre alle 17,45 e 5 dicembre alle 8,15), e cioè gli strumenti sperimentali in grado di anticipare lo svolgersi di eventi e processi aziendali. Si terminerà con l’integrazione orizzontale e verticale (10 dicembre alle 17,45 e 12 dicembre alle 8,15), termine che sta a indicare un processo atto ad aggregare in un’unica attività produttiva il maggior numero di passaggi intermedi per raggiungere il risultato finale.

A una spiegazione introduttiva rapida e comprensibile, seguirà un momento di domande e risposte libere, il tutto in modalità informale davanti a un caffè o un aperitivo. I relatori sono individuati tra i professionisti dei settori: a parlare di cyber sicurezza è Giuliano Delfino, amministratore delegato di Mediaform, azienda che si occupa di assistenza tecnica informatica. Per i robot collaborativi, sarà la volta di Ferdinando Castella, esperto in robotica industriale in Iit. Gli ultimi due incontri, sono ancora in fase di organizzazione.

Le aziende e i professionisti interessati possono registrarsi online scegliendo gli appuntamenti e le fasce orarie a cui desiderano prendere parte.