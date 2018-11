Un centinaio di posti di lavoro in tecnologia, grazie al possibile arrivo a Genova di una grande azienda americana, specializzata in servizi digitali per le imprese. L’assessore comunale allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci durante una delle tavole rotonde della Genova Smart Week, ha citato una delle aziende collegate ad Accenture.

In base all’identikit fornito dall’assessore, che preferisce non rivelare altri dettagli, la società sarebbe Avanade, sede a Seattle e divisione in Italia, che dal 2000 accompagna le imprese verso la rivoluzione digitale.

In corso un ragionamento sugli spazi. Una delle idee proposte dal Comune, e che sarebbe stata giudicata interessante, è la torre ex-Finmeccanica alla Fiumara.