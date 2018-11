«In Italia il termine resilienza ha sempre un’accezione negativa, cioè “sopravvivere ai disastri”, mentre all’estero ha un’accezione positiva, perché significa “essere sempre più forti, più robusti”. Vorrei che anche in Italia si desse al termine un’accezione positiva». Sono le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova, a margine della seconda giornata della Genova Smart Week 2018, in riferimento alla conferenza dedicata proprio alla resilienza.

«Per me significa la capacità di poter far fronte alle difficoltà e alle sfide, ai cosiddetti challenge, in maniera costruttiva e positiva. Da un problema si costruisce un’opportunità. Questo è il significato vero di resilienza. E in occasione della Genova Smart Week, si tratta di vedere quali sono le possibilità attraverso l’uso della tecnologia, che è sempre un mezzo, non un fine, con cui possiamo rafforzare le nostra capacità, reagire alle sfide e arrivare a una soluzione ancora migliore di come eravamo partiti».