Genova protagonista a “UrbanPromo – Progetti per il Paese”, la manifestazione dell’Istituto nazionale di urbanistica giunta alla sua XV edizione, in corso fino a venerdì 23 novembre alla Triennale di Milano.

L’assessore all’urbanistica del Comune di Genova Simonetta Cenci ha partecipato mercoledì 21 al convegno “Strategie integrate di rigenerazione urbana. Città a confronto” parlando dell’esempio genovese e riscuotendo l’interesse degli amministratori e degli studiosi che hanno partecipato all’incontro.

In particolare l’assessore ha illustrato le politiche di intervento dell’amministrazione su alcuni progetti strategici per la città quali il Waterfront di Levante, il recupero di Hennebique e la risistemazione del cosiddetto “quadrante” di ponte Morandi che porterà alla rigenerazione di un’area importante per tutta la città.

«Si è trattato di un’occasione veramente prestigiosa per mettere Genova in primo piano su un palcoscenico di rilievo non solo nazionale – sottolinea Cenci – Mi piace ricordare, e l’ho ribadito nel corso del mio intervento in Triennale, quanto i progetti che abbiamo in cantiere siano diventati, dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi, ancor più utili per la città».

Urban Promo è un appuntamento imperdibile per gli urbanisti e presenta ai suoi visitatori le ultime novità sulla rigenerazione urbana, dall’evoluzione del quadro giuridico agli strumenti operativi, messe in campo dalle Regioni più attive, da numerosi Comuni italiani, Cassa Depositi e Prestiti e alcune tra le principali Fondazioni di origine bancaria.