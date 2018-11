«I lavori di ripristino della passeggiata di Nervi, gravemente danneggiata dalla violenta mareggiata dell’ottobre scorso, inizieranno nei primi giorni della prossima settimana e verrà sistemata una passerella che consentirà di riaprire il transito per genovesi e turisti». Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni del Comune di Genova Paolo Fanghella.

«I lavori – continua l’assessore – si concluderanno prima delle feste natalizie riconsegnando alla cittadini uno dei gioielli turistici più suggestivi di Genova. Siamo riusciti ad accelerare in modo significativo i tempi rispondendo così alle richieste dei commercianti e dei cittadini nerviesi. L’intervento è stato finanziato grazie all’Accordo quadro già in essere per tale tipologia di lavori e costerà circa 60 mila euro».