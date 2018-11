Musica, tradizione, cibo, comicità, intrattenimento e, soprattutto, solidarietà. Il Mercatino di San Nicola di Genova compie trent’anni e torna in piazza Sarzano dal 6 al 23 dicembre. Unico mercatino natalizio in Italia gestito da una onlus, il Mercatino di San Nicola raccoglie un caleidoscopio di espositori, botteghe artigiane e associazioni, proponendo prodotti di alta qualità e sposando storia e beneficenza: dal 1986 sono stati complessivamente devoluti, in aiuto a diversi progetti, più di seicentomila euro.

Il cuore del Centro Storico genovese torna così ad accogliere il Mercatino di San Nicola, in un’atmosfera solidale e di festa. «In un momento particolare per la nostra città – racconta Marta Cereseto, presidente dell’Associazione Volontari del Mercatino di San Nicola – che ha “rallentato il battito” di ogni attività, è necessario stringersi e puntare a un solo obiettivo: tornare alla vita di tutti i giorni. Una normalità che per noi significa solidarietà».

Tre i progetti che il Mercatino sosterrà nell’edizione 2018: “Accoglienza Natale 2018” dell’associazione Liguria per Chernobyl per l’accoglienza di minori bielorussi, provenienti prevalentemente da orfanotrofi o case famiglia; “Confido: 4 zampe in corsia” del Centro Clinico Nemo (Neuromuscolar Omnicenter) e della Fondazione Serena Onlus, per la terapia assistita, effettuata con i cani, ai pazienti affetti da Sla e da malattie neuromuscolari degenerative; “Accoglienza e coabitazione” della Parrocchia di S. Maria delle Vigne, portato avanti dal Vescovo ausiliare della Diocesi di Genova Nicolò Anselmi in auto di chi è senza casa e lavoro. «Quest’anno spegniamo trenta candeline – conclude Cereseto – un traguardo molto significativo, contando il fine unicamente benefico del mercatino. In tutti questi di attività siamo riusciti a raccogliere, e a destinare a diverse realtà, oltre seicentomila euro, cifra che speriamo continui a salire, al grido di “aiutateci ad aiutare”».

«È un onore poter presentare oggi l’importante traguardo del 30esimo compleanno del Mercatino di San Nicola – dichiara l’assessore al turismo, commercio e artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli – In questi anni è sempre più diventato un punto di riferimento e di orgoglio per tutti noi genovesi, simbolo di tradizione e solidarietà. Già dall’anno scorso, poi, con la nuova location in piazza Sarzano, abbiamo puntato molto sull’appeal anche turistico del mercatino: un motivo in più per immergersi nel cuore pulsante della Genova antica e scoprire le tantissime bellezze della zona di piazza Sarzano. Con piacere aggiungo che stiamo lavorando con gli organizzatori e con il Municipio Centro Ovest a una edizione zero di una manifestazione che si ispira agli stessi principi del Mercatino anche nella zona di Sampierdarena per legare sempre più il Natale alle tradizioni e al contempo andare ad arricchire le delegazioni animando il territorio con l’artigianato e la solidarietà».

«Il 2018 è stato un anno molto duro istituzioni – commenta Andrea Carratù, presidente del Municipio I Centro Est – per cittadini, imprese ed e mai come quest’anno la solidarietà è stata protagonista assoluta. In questo clima natalizio appena avviato c’è bisogno ancor di più di sostegno e consapevolezza da parte di tutti, per questo motivo la volontà di continuare a rivalutare l’immagine del Centro Storico e di incentivare l’economia locale e turistica non ci abbandona».

Dopo l’inaugurazione di giovedì 6 dicembre, il tradizionale corteo storico di venerdì 8 dicembre alza ufficialmente il sipario sull’edizione 2018 del Mercatino di San Nicola. Come negli anni passati, il corteo parte alle 10 da piazza Matteotti, per poi attraversare piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Ceccardi, Porta Soprana e via Ravecca e terminare in piazza Sarzano, per il taglio del nastro tricolore in presenza di autorità cittadine. Confermate le sagre: la prima è sabato 8 dicembre, con polenta e focaccette di Montepegli, sabato 15 e domenica 16 dicembre tocca ai sapori toscani, con panino al lampredotto, tagliata e fiorentina, sabato 22 dicembre è il turno di Sant’Olcese, con minestrone, e delle frittelle di baccalà, e dei totani fritti, di Fabio Ventriglia. Chiude il calendario delle sagre il Civ Sarzano, con una giornata in cui gli esercenti partecipanti appoggeranno, con le proprie attività, il Mercatino di San Nicola.

Cresce il numero degli stand, che superano i novanta, tra i quali ci sarà spazio per nuovi artigiani, attività per bambini e antichi mestieri, dal ceramista all’impagliatore, dalla ricamatrice al burattinaio. Partecipano alla trentesima edizione del Mercatino di San Nicola: Una, Consorzio Sociale Agorà – Cell Arianna, Unitalsi, Parrocchia S. Eusebio, La Dimora Accogliente, P.A. Croce Gialla Pianderlino, Lilt, La Band degli Orsi, Gigi Ghirotti, Abeo, Casa Famiglia, Parrocchia N.S. Loreto, Parrocchia N.S. Provvidenza, Angsa Liguria, Orizzonti, Braccialetti Bianchi, Aism, Anffas, Sindrome X Fragile, Associazione Nazionale per la lotta al neuroblastoma infantile, Associazione per la ricerca contro l’Atassia di Friedreich, Com’era Rwanda, Save The Children, Enpa, Angeli di Pasquale, Progetto Arca, Istituto Chiossone, Decidi Tu. Durante tutti i diciotto giorni del Mercatino di San Nicola, il palco sarà ricco di spettacoli, eventi, ospiti e musica. Sarà presente anche l’Associazione Suq Genova (9, 15 e 16 dicembre) e il progetto ConFido, con dimostrazioni di affiancamento e terapie con i cani ogni sabato pomeriggio.

Si conferma sempre più forte, infine, il sodalizio con le società calcistiche Genoa CFC, U.C. Sampdoria e Virtus Entella, che anche quest’anno metteranno in palio, insieme a un pallone autografato dai giocatori della Pro Recco, le maglie autografate da tutta la squadra per la tradizionale lotteria benefica. L’estrazione dei vincitori avverrà domenica 23 dicembre durante la cerimonia di chiusura del Mercatino, momento in cui verranno anche consegnati i fondi raccolti.