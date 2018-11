Una pista di pattinaggio, il laboratorio per costruire una “renna robotica”, spettacoli gratuiti, un mercatino artigianale e tante attività per bambini e famiglie: non sarà solo un classico villaggio di Natale, quello creato all’interno di Great Campus (il parco scientifico e tecnologico sulla collina di Erzelli) e aperto a partire dal 7 dicembre. Alle ordinarie strutture natalizie, tra igloo, stanze degli elfi e sale del trono, si affiancheranno infatti attività orientate al digitale e alla tecnologia, laboratori dedicati a grandi e piccini, offerti dal Parco Scientifico.

Una scelta, quella di allestire il primo Genova Christmas Village, sostenuta dalla responsabile Sviluppo di Ght spa, Maria Silva, esperta in riqualificazioni urbane e smart city: «Non può esserci rigenerazione urbana senza la valorizzazione delle persone e delle comunità. I servizi e le attività culturali o ricreative sono parte integrante delle riqualificazioni urbane. Questo approccio sta alla base di ogni grande progetto urbano. E anche queste attività e strutture contribuiranno a rigenerare il modo di vivere quest’area».

Negli ultimi giorni i lavoratori del Parco Scientifico avevano notato una strana struttura, costruita nottetempo tra le strutture del Great Campus: si tratta di un grande igloo in cui sorgeranno un ufficio postale (rigorosamente governato da elfi), un laboratorio di falegnameria, la camera da letto e la cucina di Babbo Natale, per arrivare infine alla Sala del Trono dove i più piccoli potranno incontrare Santa Claus e ammirare la slitta e le renne con le quali Santa Claus consegna i doni.

Il legame con la tecnologia e l’innovazione viene sostenuto da attività e laboratori: da quelli di robotica e programmazione per bambini in collaborazione con Talent Garden Genova, a quelli dedicata alla danza, a quelli sul riciclo e la magia del Natale curati dalle realtà associative presenti sul territorio (registrazione ai laboratori).

Non mancheranno le attività commerciali, grazie a uno speciale mercatino di Natale, che ospiterà degustazioni di prodotti tipici e stand di artigianato locale, grazie alla collaborazione con il Municipio di Medio Ponente e con i commercianti convenzionati con Great Life, la app della community del Campus.

Infine, di fronte al Villaggio di Natale sarà inoltre allestita una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, dove adulti e bambini, esperti e principianti potranno cimentarsi in acrobazie su una superficie di 200 mq; la pista sarà a disposizione tutti i giorni anche fino al 31 gennaio, dalle 11.30 alle 14.30, per offrire agli utenti del Campus un momento di svago durante la pausa pranzo.

L’ingresso al Villaggio, aperto nei tre fine settimana che precedono il Natale (7-8-9; 14-15-16; 21-22-23 dicembre), è completamente gratuito e non necessita di prenotazione.