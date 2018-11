Quali sono le principali emergenze da affrontare e quali nuove opportunità di sviluppo si stanno presentando per il nuovo futuro dell’economia del Mediterraneo e lo sviluppo del mondo Artico? Quale ruolo gioca l’Italia in tale contesto ambientale, politico e socio-economico? E quali soluzioni per migliorare la qualità della vita, l’uso dell’energia e l’impiego delle competenze esistenti, delle nuove e di quelle che stanno per nascere?

Genova sarà al centro del dibattito sui due mari, entrambi soggetti a una profonda trasformazione nel loro ecosistema a causa del cambiamento climatico globale, nel corso della seconda edizione del Forum internazionale Nuovo artico, vecchio mediterraneo.

Quest’anno l’appuntamento organizzato dall’Osservatorio europeo Milan Center for Food Low and Policy, fa tappa a Genova, martedì 13 e mercoledì 14 novembre, a Palazzo della Borsa.

Clicca qui per scaricare il programma