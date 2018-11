La Commissione europea ha approvato il rinnovo della pesca in deroga del rossetto. La deroga riguarda sostanzialmente la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca della specie ittica rossetto (aphia minuta). Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca di Regione Liguria, Stefano Mai.

La proroga è stata concessa fino al 31 marzo 2021 ai pescherecci che sono già autorizzati a operare in Italia, e specificatamente per la zona di pesca GSA9 che comprende le acque territoriali adiacenti alle coste della Liguria e della Toscana.

«Viene concessa la possibilità, quindi – precisa Mai – di continuare la pesca del rossetto effettuata con sciabiche da natante utilizzate da imbarcazioni registrate nella Direzione marittima di Genova e Livorno, aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca, titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione che abbiamo adottato».