Sono 3.253 gli stranieri che lavorano nell’agricoltura ligure. In Italia trovano regolarmente occupazione nel settore oltre 346.892 stranieri, provenienti da 155 Paesi diversi. Con 30.612.122 di giornate rappresentano il 26,2% del totale del lavoro necessario nelle campagne italiane. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti, che ha collaborato al nuovo Dossier statistico immigrazione 2018 Idos.

La nazionalità di gran lunga più rappresentata è quella rumena, con 110.154 lavoratori, che precedono gli indiani, con 32.370 occupati, impegnati soprattutto nelle attività di allevamento. Al terzo posto ci sono i marocchini con 32.826, che precedono albanesi (30.799), polacchi (13.532), bulgari (12.439), tunisini (12.881) e slovacchi (6.337).

La maggior parte di loro è occupato nelle aziende agricole emiliane (44.468 contratti). Tra le regioni che contano il maggior numero di rapporti di lavoro anche Puglia (39.172), Sicilia (30.503), Veneto (31.848), Trentino Alto Adige (poco più di 27 mila) e Lazio (quasi 23.800). Il 48,1% degli stranieri occupati in agricoltura si concentra in 15 province, quelle che di fatto registrano i numeri più alti di lavoratori stranieri: Foggia (5,8%), Bolzano (5,4%), Verona (5,0%), Latina (4,1%), Cuneo (3,8%), Ragusa (3,7%), Salerno (2,6%), Ravenna (2,6%), Cosenza (2,4%), Trento (2,3%), Ferrara (2,2%), Forlì-Cesena (2,2%), Bari (2,1%), Matera (1,9%) e Reggio Calabria (1,9%).

Un settore, quello agricolo, che nella nostra regione conta 9.250 imprese all’attivo (dati Infocamere), in sostanziale equilibrio nel corso del terzo trimestre dell’anno, ma in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: a settembre 2017 le realtà agricole attive erano 9.318. Tra luglio e settembre il saldo delle imprese agricole liguri è di 13 unità in più (97 iscrizioni e 84 chiusure, +0,14%). La maggior parte, 3.752, sono nell’imperiese, in leggero aumento dello 0,34%. Seguono le 2.825 imprese savonesi, pressoché invariate nel trimestre. A Genova se ne contano 1.628 (in lieve calo dello 0,4%), mentre alla Spezia sono 1.045, in lieve aumento (+0,86%).