Circle, società genovese quotata sul mercato Aim Italia, sarà protagonista alla 5° edizione di “Aim Investor Day 2018”, il road-show organizzato da Ir Top Consulting con il patrocinio di Borsa italiana.

L’evento di svolgerà a Milano presso Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana, Piazza degli Affari, 6) alle 9.

Dopo un’introduzione sul mercato Aim Italia a cura di Borsa italiana, Ir Top Consulting e Consob, Luca Abatello, amministratore delegato e presidente di Circle, aprirà la sequenza di testimonianze delle società quotate sul listino Aim, incontrando la comunità finanziaria sia nel corso della presentazione plenaria sia nell’ambito di one-to-one e group meeting.

La presentazione sarà resa disponibile sul sito internet www.circletouch.eu, sezione Investor Relations.

Circle ha debuttato sul mercato Aim Italia lo scorso 26 ottobre con l’obiettivo di indirizzare la raccolta all’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi, al rafforzamento della propria presenza sui mercati esteri e alla crescita per linee esterne.

La società punta in particolare a rafforzare e sviluppare il portfolio prodotti, espandersi all’estero e consolidare la propria presenza sui mercati stranieri già presidiati (prevalentemente nell’area Med e nell’Est Europa) oltre a entrare in nuovi mercati tra cui nel Middle Eas e crescere per linee esterne attraverso fusioni e/o acquisizioni di altre società attive nel business della digitalizzazione della supply chain e attraverso collaborazioni e/o joint ventures.

Costituita a Genova nel giugno del 2012, Circle spa è una società di consulenza direzionale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della supply chain.