A seguito della chiusura al transito veicolare di un tratto di via Siffredi per lavori stradali, dalle 20 di sabato 17 novembre alle 15 di domenica 18 novembre, le linee 1, 3, N2, SP e Volabus modificheranno il proprio percorso. Ecco cosa cambia:

Linee 1, 3 e N2

Direzione levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno sul percorso alternativo via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona e via Melen fino a via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.

Linea SP

Direzione levante: i bus, giunti al Terminal Arrivi, proseguiranno sul percorso alternativo via della Superba, rotatoria di San Giovanni d’Acri e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona, via Melen, via Pionieri e Aviatori d’Italia fino alla rotatoria Castruccio dove riprenderanno regolare percorso.

Volabus

Direzione levante: i bus, in partenza dal Terminal Arrivi, proseguiranno sul percorso alternativo via della Superba, rotatoria di San Giovanni d’Acri, via Guido Rossa e via lungo mare Canepa fino a via Milano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona proseguiranno fino all’intersezione con via Melen, via Pionieri e Aviatori d’Italia fino alla rotatoria Castruccio dove riprenderanno regolare percorso.