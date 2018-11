Si è concluso l’iter per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di prolungamento dell’orario e del centro estivo del nido d’infanzia comunale “Mario Soracco” a Chiavari e del servizio educativo scolastico per la Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco” di Caperana, per il periodo gennaio 2019-agosto 2022.

A gara conclusa, la Cooperativa Sociale Maria Luigia scarl, con sede legale in via Santa Chiara 20 a Chiavari, si è aggiudicata il servizio presentando un’offerta pari a 920.349,77 euro al netto degli oneri per la sicurezza, Iva e/o imposte e contributi di legge, offrendo un ribasso del 2% sull’importo a base di gara.