Dopo la sospensione dalle contrattazioni nella giornata di ieri, il titolo di Banca Carige è stato riammesso questa mattina alle negoziazioni in Borsa.

Dopo i risultati e il piano di rafforzamento comunicati in serata dal cda della banca, il titolo non fa prezzo in apertura e, secondo Radiocor, segnerebbe un teorico -48,65% a 0,0019 euro per azione.