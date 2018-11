Chiusura in rosso per le Borse europee, oggi prive di stimoli da parte di Wall Street chiusa per la Festa del Ringraziamento e in attesa di novità sui negoziati per la Brexit.

Il Cac 40 di Parigi segna -0,75%, il Dax di Francoforte -0,94%, il Ftse 100 di Londra -1,28%.

Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All-Share a 20.410,82 punti (-0,57%) e Ftse Mib a 18.603,04 punti (-0,69%). Lo spread BtP Italia/Bund a 10 anni si attesta a 307 punti base, in calo dai 311 pb della chiusura di ieri.

A Piazza Affari sul listino principale il maggiore ribasso è di Saipem (-3,36%), seguito da Eni (-2,13%) in scia al calo del greggio dopo che le scorte americane ieri sono salite ai massimi da dicembre (-1,37% a 53,88 dollari il Wti gennaio e a -1,2% a 62,71 dollari il Brent).

Sul fronte valutario si rafforza la sterlina, il cambio euro/dollaro rimane vicino a 1,14, il dollaro/yen a 113.