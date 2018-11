Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,92% a 19.291 punti. Solo Eni in leggero ribasso nel listino principale a -0,1%. In rialzo Stmicroelectronics (+2,88%), Ferrari (+1,52%), Unipol (+1,52%).

Avvio all’insegna dei rialzi sulle principali borse europee. Parigi +0,87% a 5.026 punti, Francoforte +0,69% a quota 11.377 e Londra +0,58% a 7.045.

Le Borse asiatiche, partite in rialzo sula scia della nuova corsa dei listini americani e delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che lasciano pensare a una pausa nel rialzo dei tassi di interesse l’anno prossimo, hanno rallentato nel corso della seduta. Tokyo ha concluso a +0,39%.

Le quotazioni del petrolio arrestano le perdite vicino ai minimi da un anno e avviano il recupero. I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio guadagnano 38 centesimi a 50,67 dollari al barile. Il brent sale di 27 centesimi a 59,03 dollari.

Quotazioni dell’euro in rialzo sui mercati internazionali. La moneta unica europea passa di mano a 1,1390 contro il dollaro rispetto al valore di 1,1368 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street.

L’euro scende però nei confronti dello yen a quota 129,01.

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 290 punti con un rendimento al 3,24%.