Borsa Italiana comunica che da domani 14 novembre e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie di Carige non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo. Nella seduta di oggi il titolo è entrato in negoziazione a pochi minuti dalla fine e ha perso metà del proprio valore rispetto alla chiusura di ieri. Le azioni, che non erano riuscite a fare prezzo per gran parte della giornata, hanno toccato un minimo a 0,0016 euro (-56,75%) prima di chiudere a 0,0019 euro (-48,65%).