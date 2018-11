Sono otto le residenze liguri premiate oggi con i Bollini RosaArgento di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

In occasione della seconda edizione dell’iniziativa, le strutture hanno ottenuto il riconoscimento da una commissione multidisciplinare di esperti, perché in possesso non solo di requisiti socio-sanitari per la migliore accoglienza degli ospiti, ma anche degli standard per l’appropriatezza dell’assistenza clinica, della struttura e dei servizi offerti. Inoltre, le rsa vincitrici sono state valutate per la loro grande attenzione al lato umano dell’assistenza e della cura per garantire agli ospiti una buona qualità di vita e una permanenza dignitosa all’interno della rsa.

Hanno ricevuto il premio la residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia Rivarolo, la residenza delle Cappuccine di Korian Italia (nella foto in apertura), Rsa Galliera e Rsa Asl 4 chiavarese in provincia di Genova. Nell’imperiese, la residenza protetta Fondazione Orengo-Demora (Borgomaro), la residenza Anni Azzurri Le Grange (Riva Ligure), la fondazione Casa di Riposo San Giuseppe onlus (Bordighera) e la residenza Anni Azzurri di Mantenimento B. Franchiolo, a Sanremo.

«Ricevere questo riconoscimento da parte di Onda ci rende orgogliosi perché conferma che la qualità del nostro servizio è stata all’altezza delle aspettative e delle esigenze mediche e riabilitative dei nostri ospiti e delle loro famiglie − ha commentato Mariuccia Rossini, presidente di Korian Italia, che ha ricevuto due bollini RosaArgento per la residenza delle Cappuccine − Ma non solo: la nostra è un’azienda in rosa, con una netta predominanza di professioniste e di ospiti donne e anche per questo Korian ha sviluppato la particolare sensibilità e capacità di ascolto che distingue il suo approccio nella presa in cura degli anziani».

I servizi delle strutture premiate per il bando 2019-2020, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno consultabili sul sito www.bollinirosargento.it a partire da gennaio 2019.

Nel network di Onda ci sono anche otto ospedali liguri: hanno ricevuto i Bollini Rosa 2018/2019 il Galliera, l’Evangelico, il San Martino e il Villa Scassi a Genova, il Sant’Andrea alla Spezia, lo Stabilimento ospedaliero di Sanremo e quello di Imperia, gli Ospedali Riuniti Leonardi e Riboli Lavagna.