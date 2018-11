Banca Passadore &C. partecipa all’intervento in favore di Banca Carige.

«Il consiglio di amministrazione della Banca Passadore & C.– si legge in una nota stampa dell’istituto bancario genovese – ha deliberato di partecipare, per la propria quota, all’intervento in favore di Banca Carige promosso dallo “Schema Volontario” del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che sarà portato all’approvazione dell’assemblea di quest’ultimo il prossimo 30 novembre».